venerdì, 10 Ottobre , 25

Ict, Nethesis cavalca la ‘grande onda’ digitale

(Adnkronos) - Giornata clou per il Meeting degli...

In Italia ogni anno 5 neonati vengono uccisi dalle madri, lo psichiatra: “Negano la gravidanza”

(Adnkronos) - Le donne che si macchiano di...

Trump senza Nobel, la Norvegia teme ritorsioni per il ‘premio negato’

(Adnkronos) - "Gli Stati Uniti puniranno la Norvegia...

Israele-Hamas, ecco il testo dell’intesa su prima fase piano Trump per fine guerra a Gaza

(Adnkronos) - "Misure per l'attuazione della proposta del...
ostia-come-suburra?-bufera-su-netflix-(che-ritira-la-pubblicita)
Ostia come Suburra? Bufera su Netflix (che ritira la pubblicità)

Ostia come Suburra? Bufera su Netflix (che ritira la pubblicità)

MondoOstia come Suburra? Bufera su Netflix (che ritira la pubblicità)
Redazione-web
Di Redazione-web

ROMA – La recente campagna pubblicitaria di Netflix che collega Ostia alla serie Suburra ha scatenato una vera e propria bufera. Comune di Roma e Municipio X hanno subito chiesto la rimozione dello spot, definito “denigratorio” e “fuori luogo”. ‘Perdi la fermata, finisci a Ostia, ti senti scossa, agitata. Ed è subito Suburra’: questo uno dei messaggi lanciati recentemente da Netflix per pubblicizzare il decennale della piattaforma di streaming, comparso nelle stazioni della metropolitana di Roma.

Per l’assessore capitolino al Turismo, Alessandro Onorato, ostiense doc, l’iniziativa della piattaforma di streaming era “inaccettabile per la città, e in particolare per Ostia”. Parole forti anche dal presidente del Municipio X, Mario Falconi, che ha definito la campagna “offensiva e denigratoria”. Onorato ha precisato tramite i propri canali social che “il Comune non era stato informato della campagna” e ha confermato che, su richiesta delle autorità locali, Netflix stava provvedendo alla sua rimozione. La piattaforma di streaming, alla fine, ha accolto le richieste, ritirando la campagna. La comunicazione ufficiale è stata diffusa nel primo pomeriggio direttamente dal sindaco Roberto Gualtieri: “Ho chiesto a Netflix di ritirare la campagna pubblicitaria che offende Ostia e la sua comunità e apprezzo la sua decisione di farlo immediatamente. Si è trattato di un’iniziativa pubblicitaria fuori luogo: il lavoro quotidiano dei cittadini, delle associazioni e delle istituzioni racconta una realtà diversa, che non può essere ridotta a uno stereotipo. Ostia merita rispetto, non pregiudizi”.

Secondo il minisindaco Falconi, collegare Ostia alla criminalità rappresentata in Suburra è “profondamente lesivo per un territorio che negli ultimi anni ha lavorato duramente per riscattare la propria immagine e valorizzare la propria identità”. Falconi ha voluto sottolineare che Ostia è “una comunità viva”, fatta di persone impegnate ogni giorno per migliorare il territorio, e che non può essere ridotta a uno stereotipo legato al degrado e alla criminalità evocati dalla serie televisiva. “Non possiamo permettere– ha concluso Falconi– che operazioni di marketing superficiali cancellino con una battuta il lavoro di chi ama Ostia e vi ha costruito le proprie radici”.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.