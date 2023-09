Ostia, Commissione parlamentare periferie in visita a Palestra Legalità

Via a corso gr atuito di Karate per bambini

Roma, 16 set. (askanews) – Lunedì 18 settembre alle ore 16 la “Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie” visiterà i locali della “Palestra della Legalità” di Ostia, bene confiscato alla criminalità ed assegnato dall’ANBSC a Roma Capitale a tale scopo, in Via dell’Idroscalo, 103. La delegazione, guidata dal Presidente della Commissione On. Alessandro Battilocchio, è composta dal Vice Presidente Marco Perissa (FdI), dal Segretario Andrea De Maria (Pd) e dai componenti Antonino Iaria (M5S), Massimo Milani (FdI), Roberto Morassut (Pd) e Annarita Patriarca (FI). Parteciperà alla visita anche il presidente dell’Opera Don Giustino Don Antonio Coluccia. Alla Commissione verrà illustrato il modello di intervento del programma sociale “Talento & Tenacia – Crescere nella legalità”, istituito nel 2016 dall’Azienda pubblica di servizi alla persona “Asilo Savoia” ed imperniato sull’utilizzo dello sport e sulla rigenerazione di beni confiscati alla criminalità quale strumento di inclusione sociale ed inserimento lavorativo, di cui il presidente Massimiliano Monnanni fornirà contenuti e risultati. La commissione inaugurerà poi la prima attività sportiva gratuita – un corso di karate per bambini – svolta dall’Asilo Savoia in attuazione del protocollo di intesa sottoscritto con il Centro sportivo dei Carabinieri e una speciale master class del campione olimpico di Tokio Luigi Busà. All’evento di presentazione delle attività sportive offerte gratuitamente da Asilo Savoia e Centro sportivo Carabinieri presso la “Palestra della Legalità” parteciperanno l’Assessore al “Personale, Polizia locale, Enti locali e Sicurezza urbana” della Regione Lazio Luisa Regimenti, il Presidente della Commissione X “Sport, benessere e qualità della vita” di Roma Capitale Ferdinando Bonessio e, in rappresentanza del X Municipio, la Vice Presidente e Assessore alla “Transizione Ecologica, Ambiente e Sport” Valentina Prodon, il Vice Presidente del Consiglio municipale e Presidente della Commissione “Transizione Ecologica, Ambiente e Sport” Valentina Scarfagna, il Presidente della Commissione speciale di controllo e garanzia Pietro Malara e la consigliera Margherita Welyam. Successivamente la Commissione, raccogliendo l’invito di Don Coluccia, proseguirà la propria seduta visitando ulteriori aree periferiche del territorio cittadino. “Siamo onorati – dichiara il Presidente di ASP Asilo Savoia Massimiliano Monnanni – che, per volontà del Presidente Alessandro Battilocchio che la presiede, l’attività di contatto della rinnovata Commissione di inchiesta parlamentare con i territori e chi si impegna sul campo nelle periferie per promuovere percorsi attivi di inclusione e legalità parta proprio da “Talento & Tenacia” e dalla “Palestra della Legalità” di Asilo Savoia, un modello di intervento che mette a sistema sinergie pubbliche e no profit e che ha già ottenuto importanti riconoscimenti anche a livello europeo”.