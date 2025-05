ostia,-“ruspa-tra-i-bagnanti-in-spiaggia,-inaccettabile”:-la-denuncia

(Adnkronos) – “Quanto accaduto sulla spiaggia libera ‘Gialla’ di Ostia è inaccettabile. Una ruspa con braccio meccanico ha operato sul bagnasciuga a pochi metri da famiglie e bambini, senza alcuna delimitazione dell’area di cantiere né adeguata segnalazione di pericolo. Un fatto gravissimo che mette a rischio l’incolumità dei cittadini e che rappresenta una palese violazione del D.Lgs. 81/2008, il Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro”. Lo dichiarano Sara Adriani consigliere FdI del X Municipio e Massimiliano Metalli Responsabile del Dipartimento dei Vigili del Fuoco Fratelli d’Italia di Roma.

“Si faccia immediata luce sulle responsabilità di questo episodio e si proceda, tramite la Polizia Locale, a tutti i controlli necessari – chiedono – Se dovessero emergere violazioni, è doveroso valutare anche il sequestro dell’area per garantire la sicurezza pubblica. Non si può tollerare che, all’ inizio della stagione balneare, un mezzo meccanico operi in mezzo ai bagnanti come se ci si trovasse in un’area di cantiere isolata. Il Comune di Roma Capitale deve rispondere: chi ha autorizzato questi lavori in queste condizioni? Perché non sono state adottate le misure minime di sicurezza previste dalla legge? Annunciamo la richiesta formale di convocazione della Commissione Trasparenza e Garanzia per fare luce sull’accaduto. Invitiamo cittadini e famiglie a segnalare situazioni simili. La tutela della sicurezza nei luoghi pubblici, soprattutto frequentati da minori, deve essere una priorità assoluta”.