Otb di Renzo Rosso chiude 2024 con vendite nette in calo del 4,9% a 1,7 mld

Il presidente: contento dei risultati nonostante anno difficile

Milano, 18 feb. (askanews) – Otb, il gruppo di Renzo Rosso a cui fanno capo tra gli altri i marchi Diesel, Jil Sander, Maison Margiela e Marni, ha chiuso il 2024 con un fatturato a 1,8 miliardi in calo del 4,4%, vendite nette in contrazione a 1,7 miliardi di euro e un Ebitda a 276 milioni di euro. La posizione finanziaria netta (pre IFRS 16) è stata pari a 31 milioni di euro.

“In un contesto economico di mercato particolarmente sfidante e in continua evoluzione – spiega il gruppo del lusso in una nota – il 2024 ha rappresentato per Otb un anno di consolidamento e sviluppo, dopo due anni di forte crescita nel 2022 e 2023”. Le vendite nette, calate del 4,9% a cambi correnti, sono state influenzate dal calo generalizzato del canale wholesale, ma supportate dall’incremento delle vendite sui canali diretti, dalle performance positive di Maison Margiela e Diesel e dalla crescita in mercati come il Giappone (+16,3% a cambi costanti) e il Nord America (+13,3% a cambi costanti), che hanno compensato il rallentamento del mercato cinese.

L’Ebit del gruppo è stato pari a 44 milioni di euro. Nel 2024 gli investimenti totali sono stati pari a 77 milioni di euro, in linea con gli anni precedenti.

“Sono contento dei risultati che abbiamo ottenuto nel 2024, nonostante sia stato un anno difficile per tutto il mondo del lusso – ha commentato Renzo Rosso, fondatore e presidente del gruppo Otb – Abbiamo continuato nella nostra strategia di espansione dei canali diretti, nei quali abbiamo performato con segno positivo; abbiamo invece registrato dei cali nel canale wholesale, che si è rivelato a segno negativo per tutta l’industry”.