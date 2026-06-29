lunedì, 29 Giugno , 26

Germania, sparatoria in una struttura per minori: cinque morti, un arresto

(Adnkronos) - Sono 5 le persone rimaste uccise...

Wimbledon, finisce la protesta per ‘caso montepremi’: “Incontri costruttivi”

(Adnkronos) - I migliori tennisti, tra cui i...

Luglio caldo per gli scioperi nei trasporti, il 5 è la giornata nera per i voli

(Adnkronos) - Luglio si preannuncia un mese complicato...

Tumori, Mantovani (Humanitas): “Con immunorevolution più vite salvate”

(Adnkronos) - In Italia, in 12 anni (2007-2019),...
HomeAttualitàOTB Foundation sostiene progetto Msf chirurgia ricostruttiva ad Amman
otb-foundation-sostiene-progetto-msf-chirurgia-ricostruttiva-ad-amman
OTB Foundation sostiene progetto Msf chirurgia ricostruttiva ad Amman
Attualità

OTB Foundation sostiene progetto Msf chirurgia ricostruttiva ad Amman

Redazione-web
By Redazione-web

-

1
0

Milano, 29 giu. (askanews) – OTB Foundation sostiene con un contributo di 75.000 euro le attività del Reconstructive Surgery Hospital di Amman gestito da Medici Senza Frontiere, dedicato alla chirurgia ricostruttiva, alla salute mentale e alla riabilitazione delle persone sopravvissute ai conflitti.

Il finanziamento, previsto per il 2026, contribuirà al potenziamento di un modello di cura integrata che combina interventi chirurgici ortopedici, plastici e maxillo-facciali con percorsi di fisioterapia, supporto psicologico e reinserimento sociale. Il programma prevede la presa in carico di circa 516 pazienti e un impatto indiretto su circa 2.500 tra familiari e caregiver.

L’ospedale di Amman, attivo dal 2006, rappresenta un centro di riferimento regionale per i feriti di guerra provenienti da Palestina, Siria, Iraq e Yemen. Il progetto si distingue per l’utilizzo di tecnologie innovative, tra cui la stampa 3D per protesi e dispositivi personalizzati, e per l’attenzione alla salute mentale, in particolare per minori e adolescenti.

“Ad Amman abbiamo costruito un modello in cui la cura non si esaurisce con l’intervento chirurgico”, ha dichiarato il direttore generale di Msf, sottolineando il valore delle partnership per garantire percorsi di assistenza completi e di lungo periodo. OTB Foundation ribadisce l’impegno a sostegno di interventi ad alto impatto sociale in contesti di emergenza e fragilità estrema.

Previous article
Siracusa, al Teatro Greco i Persiani di Eschilo anche in lingua LIS
Next article
Tumori, Mantovani (Humanitas): “Con immunorevolution più vite salvate”

POST RECENTI

Attualità

Siracusa, al Teatro Greco i Persiani di Eschilo anche in lingua LIS

Siracusa, 29 giu. (askanews) – Il Teatro Greco di Siracusa ha ospitato la messa in scena de "I Persiani"di Eschilo, con la regia di Àlex...
Attualità

MIB Trieste: il 26 novembre parte la XIV edizione del corso vino

Milano, 29 giu. (askanews) – MIB Trieste School of Management aprirà il 26 novembre la XIV edizione del Corso in Wine Business Management, percorso executive...
Attualità

Trump: l’Iran ha chiesto un incontro, si terrà domani a Doha

Roma, 29 giu. (askanews) – Il presidente americano Donald Trump ha scritto oggi su Truth che "l’Iran ha chiesto un incontro", aggiungendo: "Si terrà domani...
Attualità

Art Village, Raffaele Paganini nominato Direttore Artistico

Milano, 29 giu. (askanews) – Il Presidente Fabrizio Di Fiore annuncia con orgoglio l’inizio di un nuovo e prestigioso capitolo nella storia culturale dell’Art Village...
Load more
spot_img

POST POPOLARI

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.