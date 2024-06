otb:-jv-con-chalhoub-group-per-espandere-presenza-in-medio-oriente

Prevista l’apertura di più di 15 retail store nei prossimi 5 anni

Milano, 14 giu. (askanews) – OTB – il gruppo fondato da Renzo Rosso cui fanno capo, tra gli altri, i marchi Diesel e Jil Sander – e Chalhoub Group – leader nella creazione di esperienze dedicate al mondo del lusso in Medio Oriente – hanno siglato un accordo strategico di joint venture per espandere in maniera significativa la presenza dei brand di lusso di OTB nella regione.

L’obiettivo è la creazione di una rete retail dinamica e integrata per rafforzare con investimenti significativi la presenza di Jil Sander, Maison Margiela e Marni in Medio Oriente attraverso l’apertura di nuovi negozi, la valorizzazione delle piattaforme e-commerce dei brand e attività di marketing locale. La partnership prevede l’apertura di più di 15 retail store nel corso dei prossimi 5 anni e si focalizzerà su mercati chiave come Emirati Arabi Uniti, Qatar, Arabia Saudita e Kuwait, in aggiunta alla boutique di Maison Margiela, già presente nel Dubai Mall, e alla presenza nei principali centri commerciali e concept store dell’area.

“Siamo entusiasti della collaborazione con Chalhoub Group, il luxury partner più importante dell’area del Middle-East, con una vasta expertise in questa regione”, ha commentato Renzo Rosso, fondatore e presidente del gruppo OTB. “Per noi questo accordo è strategico e avviene in un momento molto positivo per i nostri brand, che stanno godendo di una grande visibilità grazie a tutto il lavoro fatto in questi anni, mirato soprattutto a valorizzare la creatività e la qualità del prodotto. Con questa partnership vogliamo portare la bellezza dei nostri brand in Middle-East e diffonderla in questa regione, un mercato fra i più interessanti al mondo in questo momento. Sono felice di aver stretto questa alleanza con Chalhoub Group perché condividiamo gli stessi valori e la stessa visione.”