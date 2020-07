Ottavio Bianchi: “Complimenti a Sarri, ma vincere a Napoli è un’altra cosa”

Ottavio Bianchi, allenatore del Napoli del primo scudetto, ha commentato oggi ai microfoni di Radio Kiss Kiss il nono successo consecutivo della Juventus, il primo in Italia di Maurizio Sarri. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli1926.it:

“La società è alla base di una squadra. Si può vincere una volta ma senza la solidità societaria si rischia di retrocedere. Vincere 9 campionati di fila significa avere una società solida alle spalle che ti prende il meglio. La Juve, anche in un campionato fatto di critiche, ha vinto comunque. Vincere a Napoli è diverso che vincere alla Juventus. È più facile ricordare chi non ha vinto a Torino, di chi ha vinto. Hanno vinto tutti praticamente. Con l’abilità loro è chiaro”.

Bianchi: “Complimenti a Sarri, ma vincere a Napoli è un’altra cosa”

“Sarri qualcosa si è perso a non aver vinto a Napoli. Napoli è Napoli. Gli faccio i complimenti per aver vinto a Torino. A Napoli avrebbe avuto qualche fuoco d’artificio in più. Rammarichi? L’Atalanta si deve mordere le mani: ha perso 6 punti contro la SPAL. La formazione di Gasperini ha tutte le qualità per potersi imporre, mentre le altre si adattano”.

Le dichiarazioni del post partita

Maurizio Sarri nel post partita ha dichiarato in sala stampa: “Questo scudetto ha un sapore particolare, sicuramente forte: vincere è difficile, questa squadra vince da tanti anni e quindi ogni anno diventa più difficile. È stato un anno faticoso, un campionato lunghissimo, ne siamo venuti a capo con due giornate di anticipo ed è merito di questo gruppo, perché continuare a trovare motivazioni dopo aver vinto tanto, come ho detto, non è scontato. La costante in questi anni è stata sicuramente la società: il presidente ti sta sempre vicino, soprattutto nei momenti difficili e anche i dirigenti sono costantemente presenti, permettendoti di pianificare ogni cosa giorno per giorno. Ora godiamoci questa soddisfazione, poi penseremo alla Champions League”.

