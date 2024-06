ottima-preduzione-e-prezzi-per-pomodori,-melanzane-e-zucchine

Convenienti i prezzi per alacce, moscardini e cozze

Roma, 24 giu. (askanews) – Spesa di giugno con prodotti di qualità e a buon prezzo acquistando frutta, verdura e pesce di stagione. Da acquistare, secondo la Borsa della Spesa, il servizio per i consumatori italiani realizzato da BMTI e Italmercati Rete di Imprese con la collaborazione di Consumerismo No Profit, le angurie, la cui produzione sta procedendo a buon ritmo e presenta prodotti di ottima qualità, a un prezzo che varia da 0,60 a 0,70 euro/kg.

Il maltempo che ha colpito recentemente il nord Italia non ha fermato la produzione delle fragole del Trentino che, al contrario, stanno aumentando i loro quantitativi. Questa varietà di fragola è tipicamente estiva e, questa settimana, ha un prezzo medio intorno a 6,50 euro/kg.

Rispetto allo scorso anno, invece, è in calo la produzione delle albicocche, a causa delle perturbazioni che hanno colpito l’Emilia -Romagna, una delle zone di maggiore produzione. E’ tendente al calo il prezzo delle pesche e delle nettarine. In entrambi i casi, i prezzi oscillano da 1,00 euro/Kg per i prodotti di dimensione minore a 2,50 euro/kg per il calibro più grande.

I pomodori hanno prezzi molto convenienti grazie all’abbondanza della loro produzione, con il prezzo del Ciliegino che va da 1,50 a 2,00 euro/Kg, il Piccadilly da 1,20 a 1,40 euro/Kg e il Datterino a 2,50 euro/Kg. Abbondano nei mercati le produzioni, ormai in piena aria, di melanzane e le zucchine, grazie alle temperature favorevoli. Il prezzo medio registrato questa settimana per entrambi i prodotti è di 0,80 euro/kg.

Sta aumentando l’offerta dei fagiolini, raccolti a mano, per i quali si registra un calo del prezzo, che arriva a 3,50 euro al kg. Le lattughe, invece, grazie alla resistenza al caldo, stanno aumentando la produzione e i prezzi variano da 1 a 1,40 euro al kg.

Per quanto riguarda il settore ittico, è andata molto bene la pesca di alaccia, venduta all’ingrosso intorno a 2,50 euro/Kg. L’aumento delle temperature ha anticipato di qualche settimana la pesca di questo pesce, tipicamente estivo. Sono convenienti i prezzi dei moscardini, soprattutto per quelli di dimensioni maggiori, venduti a 7,00 euro/Kg. Continua la buona annata per la cozza, quest’anno abbondante, buona e con prezzi nettamente in calo rispetto agli ultimi anni, intorno ai 2,60 euro/kg. Buoni i prezzi anche del lanzardo, un pesce azzurro di ottima qualità simile allo sgombro, intorno a 2,50 euro/kg. E’ iniziata la stagione del pesce sciabola, venduto all’ingrosso intorno ai 12,00 euro/kg.

Infine, nel comparto delle carni, dopo i rialzi delle passate settimane, si registra una maggiore stabilità per i prezzi dei quarti posteriori di vitellone, ovvero i tagli utilizzati per le cotture alla brace, che vanno da 10,05 a 10,74 euro/kg.