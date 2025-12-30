otto-camere,-campo-da-tennis-e-sala-da-ballo:-la-nuova-casa-di-william-e-kate

(Adnkronos) –

Il 2026 segnerà un nuovo inizio per William e Kate: non solo il principe George si trasferirà al liceo, ma l’anno che si appresta a incominciare sarà il primo del principe e della principessa di Galles nella loro nuova casa, Forest Lodge. I futuri regnanti considerano la villa con otto camere da letto nel Windsor Great Park la “casa per sempre” per la famiglia e rappresenta un significativo passo avanti in termini di spazio abitativo. Con la salute di Kate che si spera migliori, questa sarà anche l’occasione per riempire la nuova casa di ricordi felici, lasciandosi alle spalle i giorni bui della sua battaglia contro il cancro. “Dopo due anni molto difficili, credo che tutta la famiglia non vedrà l’ora di iniziare un nuovo capitolo”, ha detto a OK! Magazine l’esperta reale Katie Nicholl. “Forest Lodge è un nuovo inizio. È un’opportunità per lasciarsi alle spalle quel periodo difficile e guardare con fiducia al futuro”.

La notizia del trasloco della famiglia Wales arrivò ad agosto, quando si parlò dell’intenzione di trasferirsi dall’Adelaide Cottage, un edificio con quattro camere da letto, al Forest Lodge. La villa georgiana dista circa 5 chilometri, ma è un edificio molto più grande e imponente, con parti originali risalenti al 1770. Circondata da boschi, vanta un ampio vialetto, un campo da tennis e persino una sala da ballo. Le foto scattate durante i lavori di ristrutturazione del 2001 rivelano anche un’impressionante serie di elementi d’epoca, tra cui un camino in marmo, un corridoio con soffitti a volta e stucchi decorati. Forest Lodge appartiene alla Crown Estate e, sebbene si dica che valga circa 18 milioni di euro, William e Kate lo affitteranno. Non è stata annunciata una cifra esatta, ma si stima che la spesa mensile della coppia potrebbe superare i 17mila euro.

La nuova casa di Kate e William è nascosta in un’area privata del Windsor Great Park, con nuovi cancelli per proteggere la famiglia da occhi indiscreti. Altre misure di sicurezza recentemente aggiunte includono telecamere a circuito chiuso ad alta tecnologia, grandi recinzioni in legno e persino alberi aggiuntivi per proteggere la loro privacy. È stata inoltre creata una “zona di esclusione” di circa 60 ettari, in cui è vietato l’accesso. Eppure, nonostante l’isolamento e la posizione rurale, Forest Lodge dista meno di un’ora da Bucklebury Manor, dove vivono i genitori di Kate, e sei chilometri dalla scuola dei bambini, Lambrook. Kensington Palace a Londra, dove hanno sede i loro uffici, è anche relativamente facile da raggiungere.

Comprensibilmente, William e Kate desideravano lasciare il loro segno distintivo al Forest Lodge, quindi la proprietà è stata ristrutturata in vista del loro arrivo. I lavori, finanziati privatamente, hanno incluso nuove porte e finestre e la rimozione di alcune pareti interne. finanziati privatamente. Ma, sebbene si tratti di una casa imponente, Katie Nicholl afferma che il gusto di Kate per gli interni è tutt’altro che appariscente. “Kate ha un chiaro senso dello stile”. È contemporaneo e classico, con tonalità neutre. Se si guarda il suo guardaroba, si nota un senso di eleganza senza tempo, che si riflette molto nella scelta degli interni”.

Anche se è improbabile poter dare un’occhiata all’interno della casa di famiglia finita, si sa che il celebre interior designer Ben Pentreath è uno dei preferiti della principessa e potrebbe occuparsi dell’arredamento. Annovera tra i suoi clienti Liv Tyler e Sarah Jessica Parker, ha contribuito alla ristrutturazione di Anmer Hall nella tenuta di Sandringham nel Norfolk e ha anche contribuito ad arredare l’appartamento di Kensington Palace che Kate condivide con William quando è a Londra per impegni ufficiali. “Kate è stata molto coinvolta sia con appartamento a Kensington Palace che con Anmer Hall”, afferma la Nicholl. “Non si limiterà a fare shopping nei negozi di interior design più esclusivi di King’s Road. Per quanto riguarda il suo guardaroba, abbina McQueen a un tocco di street style, e credo che farà lo stesso per quanto riguarda l’interior design di casa. È altrettanto probabile vederla curiosare tra gli scaffali di Peter Jones”.

Kate e William hanno già rivelato che le camerette dei loro figli contengono mobili Ikea, ma alla principessa piace anche promuovere i marchi locali. E visto quanto George, Charlotte e Louis amino cucinare, fare bricolage e giocare in giardino, Forest Lodge mette sicuramente al primo posto la famiglia. “Sarà una casa concreta, ci dovrà essere un elemento pratico in tutto”, aggiunge la Nicholl. “Ci sono tre bambini piccoli che corrono in giro, e sappiamo quanto amino le attività artistiche e manuali e stare all’aria aperta”.

La famiglia è appassionata di giardinaggio e cucina, quindi probabilmente apprezzeranno il loro nuovo orto e la loro nuova cucina. “Coltiviamo le nostre verdure”, ha detto Kate. “Abbiamo carote, fagioli, barbabietole, una delle nostre preferite”. E, dato che la principessa è una pianista di talento, forse un pianoforte occuperà presto il posto d’onore in salotto. Kate suona fin da bambina e ha sorpreso i fan dell’Eurovision Song Contest nel 2023, quando si è unita ai cantanti Sam Ryder e Joss Stone per suonare nella sigla di apertura del concorso.

Qualunque sia l’aspetto della casa finita della famiglia, si dice che non vedano l’ora di creare lì tanti bei ricordi. Senza dubbio, le sessioni di giochi da tavolo saranno un appuntamento fisso. Monopoli e Risiko sono a quanto pare i giochi preferiti della famiglia e William ha ammesso: “Di solito tutti si arrabbiano molto… perché perdono”. “Forse il Principe e la Principessa di Galles diventeranno i nostri primi re e regine a non vivere in un castello o in un palazzo”, aggiunge la Nicholl. “Abbiamo sentito William parlare di come immagina il cambiamento quando si tratterà del suo periodo sul trono, e ci si chiede se questo trasferimento a Forest Lodge sia forse uno dei cenni alla regalità con la ‘r’ minuscola, piuttosto che con la ‘R’ maiuscola, che potremmo vedere da entrambi. Dopotutto, hanno sempre avuto la capacità di sorprenderci e di fare le cose a modo loro”.