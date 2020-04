Otto e mezzo, scontro tra Massimo Giannini e Luca Telese: “Tartufesco sarai tu” | Video La7

Ieri sera, giovedì 9 aprile 2020, a Otto e mezzo si è parlato del lockdown deciso dal governo, ma uno scontro tra ospiti ha rovinato il clima tranquillo a cui il talk show condotto da Lilli Gruber ha abituato i suoi spettatori. Parliamo di Massimo Giannini e Luca Telese, finiti al centro di un parapiglia di parole, sì rigorosamente a distanza, ma non per questo meno scoppiettante. “Cosa tartufesca” l’accusa di Telese. “Tartufesco sarai tu” la replica di Giannini. Ecco il video di La7 per rivedere il botta e risposta tra i due giornalisti.

continua a leggere sul sito di riferimento