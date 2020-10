Ounas al Cagliari, ora è ufficiale: contratto depositato

Secondo quanto riferito dal collega di Sky Gianluca Di Marzio il Cagliari ha preso definitivamente Adam Ounas dal Napoli. Così come vi avevamo preannunciato qualche giorno fa, il Cagliari ha deciso di sferrare l’affondo decisivo per portare in Sardegna il fantasista franco algerino.

Nel pomeriggio l’affare si è sbloccato definitivamente. Il trasferimento si è chiuso in prestito oneroso con diritto di riscatto a favore dei rossoblu. L’attaccante non trovava spazio in maglia azzurra: lascia il San Paolo dopo 25 presenze e soli tre gol.

