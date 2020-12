Oyarzabal in dubbio per Napoli-Real Sociedad, il tecnico Alguacil: “Farlo giocare potrebbe essere rischioso”

Giovedì sera ultimo appuntamento per il Napoli della fase a gironi dell’Europa League. Gli azzurri concluderanno questa prima fase al Diego Armando Maradona contro la Real Sociedad. Gli spagnoli sono sicuramente la compagine più temibile del gruppo degli azzurri, ai quali basterà non perdere per garantirsi il passaggio ai sedicesimi di finale.

A vantaggio del Napoli potrebbe esserci un’assenza importante. Gli spagnoli, infatti, dovranno fare quasi sicuramente a meno di Oyarzabal. Come riferisce il Corriere dello Sport, la scorsa settimana contro il Rijeka il calciatore è stato costretto a fermarsi a causa di una lesione di primo grado del muscolo semitendinoso destro.

Ne ha parlato anche l’allenatore Imanol Alguacil:

Ho i miei dubbi che possa giocare. Vedremo, ma potrebbe essere molto rischioso.

