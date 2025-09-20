sabato, 20 Settembre , 25

“O’zapft is!”, il sindaco di Monaco apre l’Oktoberfest

“O’zapft is!”, il sindaco di Monaco apre l’Oktoberfest

Stappando simbolicamente la prima botte: via alla spillatura

Monaco, 20 set. (askanews) – Un rito che si ripete ogni anno. Alle 12 in punto il sindaco di Monaco, Dieter Reiter, ha aperto la prima botte di birra, pronunciando il tradizionale grido “O’zapft is!” (Che la festa abbia inizio!).Un gesto simbolico che segna il via ufficiale all’Oktoberfest in Germania, quest’anno giunto alla 190esima edizione.Il sindaco “stappa” simbolicamente la prima botte a colpi di martello nella tenda della Schottenhamel; solo a quel punto è possibile bere e si “aprono le danze” della birra all’intero dei capannoni.

