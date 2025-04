P. Diddy, respinta richiesta rinvio processo: inizierà il 5 maggio

(Adnkronos) – Un giudice di New York ha respinto la richiesta del rapper e produttore hip-hop Sean ‘Diddy’ Combs di rinviare di due mesi il suo processo per traffico sessuale, sostenendo che aveva avuto abbastanza tempo per prepararsi.

Arrestato lo scorso autunno, il 55enne artista americano, un tempo ‘Puff Daddy’, è accusato di aver utilizzato il suo impero musicale per sostenere un sistema di traffico a scopo di sfruttamento sessuale. Da allora, è stato oggetto di richieste di risarcimento civile da parte di oltre 120 presunte vittime. Il giudice Arun Subramanian ha dichiarato che il processo inizierà come previsto il 5 maggio. La durata prevista del processo è tra le 8 e le 10 settimane.

“Non mi sembra chiaro perché non ci sarebbe stato abbastanza tempo, soprattutto considerando che il signor Combs è ora rappresentato da quattro studi legali”, ha detto il giudice durante un’udienza al Tribunale federale di Manhattan. Uno dei suoi avvocati, Marc Agnifilo, ha chiesto il rinvio per avere il tempo di esaminare nuove prove nel caso. Lunedì P.Diddy si è dichiarato non colpevole di due nuove accuse.

Sean Combs, durante l’udienza, si è girato per mandare un bacio a sua madre, Janice. Nell’autunno del 2023 sono venute alla luce diverse denunce contro di lui, tra cui l’accusa di stupro da parte della cantante R&B Cassie, un tempo sua fidanzata, caso poi risolto in via extragiudiziale. Un tempo superstar, il rapper è ora descritto dalle sue vittime come un violento predatore sessuale che ha usato alcol e droghe per costringerle alla sottomissione.