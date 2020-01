Categoria: Primi piatti

Ingredienti

Paccheri 320 g

Burrata 320 g

Granella di pistacchi 60 g

Latte intero 12 cucchiai

Pancetta dolce 100 g

Olio extravergine d’oliva q.b.

Preparazione

Paccheri con crema di burrata e pancetta, passo 1

Per preparare i paccheri con crema di burrata e pancetta cominciate mettendo sul fuoco l’acqua in cui cuocere la pasta. Nel frattempo occupatevi del condimento. Versate la burrata in una ciotola, aggiungete il latte (1) e frullate (2). Poi in una padella versate un filo d’olio e tuffate i cubetti di pancetta lasciandoli rosolare per qualche minuto (3).

Paccheri con crema di burrata e pancetta, passo 2

A questo punto buttate la pasta nell’acqua bollente e salata (4) e scolatela al dente direttamente in padella (5). Saltate pochi istante, spegnete e aggiungete la crema di burrata (6),

Paccheri con crema di burrata e pancetta, passo 3

la granella di pistacchi (7) e mescolate (8). Impiattate e servite subito i paccheri con crema di burrata (9).

Conservazione

Per non alterare la consistenza si sconsiglia qualunque forma di conservazione dei paccheri con crema di burrata.

Consiglio

Invece della pancetta potreste utilizzare dello speck per ottenere un sapore più robusto dei vostri paccheri con crema di burrata. Inoltre, se l’avete, aggiungete un po’ di pesto di pistacchi alla crema di burrata: sentirete che bontà!

continua a leggere sul sito di riferimento