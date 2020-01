Categoria: Primi piatti

Ingredienti

Paccheri 320 g

Cotechino precotto 500 g

Passata di pomodoro 300 g

Cipolle dorate 1

Carote 1

Sedano 1 costa

Vino rosso 40 g

Aglio 1 spicchio

Peperoncino fresco 1

Rosmarino 3 rametti

Olio extravergine d’oliva 10 g

Pepe nero q.b.

Grana Padano DOP 35 g

Preparazione

Paccheri con ragù di cotechino, passo 1

Per preparare i paccheri al ragù di cotechino, rimuovete il budello dal cotechino precotto (1) e riducetelo prima a fettine di mezzo cm e poi a dadini (2). Mondate e tritate sedano, cipolla e carota (3).

Paccheri con ragù di cotechino, passo 2

Fate scaldare in una padella capiente l’olio extravergine d’oliva, poi tuffate il peperoncino fresco intero, l’aglio intero sbucciato e il rosmarino (4). Dopo aver fatto soffriggere per 2-3 minuti, mescolando di tanto in tanto, aggiungete il cotechino a dadini (5) e alzate la fiamma per cuocere a fuoco medio-alto, mescolando sempre di tanto in tanto. Dopo altri 3 minuti unite il trito di sedano, carota e cipolla (6) e continuare a mescolare, facendo rosolare per bene gli ingredienti in padella.

Paccheri con ragù di cotechino, passo 3

Passati 5 minuti potete sfumare con il vino (7) e lasciarlo evaporare, prima di unire anche la passata di pomodoro (8). Mescolate, abbassate la fiamma e rimuovete l’aglio (9).

Paccheri con ragù di cotechino, passo 4

Proseguite la cottura con coperchio per circa 30 minuti (10). Una volta pronto il ragù dovrà risultare piuttosto tirato (11). Ponete a bollire l’acqua in un tegame capiente, salate e lessate i paccheri (12).

Paccheri con ragù di cotechino, passo 5

Scolateli direttamente nella padella con il condimento (13), quindi saltate a fuoco alto e mantecate con Grana Padano DOP (14). Aggiungete dell’acqua di cottura se necessario, mescolate ancora, spegnete la fiamma e servite i vostri paccheri con ragù di cotechino ben caldi (15).

Conservazione

I paccheri con ragù di cotechino si possono conservare per 1-2 giorni in un contenitore ermetico.

Non si consiglia la congelazione.

Consiglio

Dubitiamo, ma se dovessero avanzare potete versarli in una pirofila, cospargerli di formaggio tipo caciocavallo o scamorza e infornare a 200° per circa 10 minuti per una gustosa gratinatura!

continua a leggere sul sito di riferimento