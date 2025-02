Pacchetto ‘Omnibus’: ecco le proposte della Commissione europea

di Alessio Pisanò

BRUXELLES – Semplificare la regolamentazione europea e gli investimenti per ottenere maggiore competitività nell’Ue. Sono questi gli obiettivi con cui la Commissione europea ha adottato il nuovo pacchetto di proposte “Omnibus”, presentato a Bruxelles dal commissario all’Economia Valdis Dombrovskis e da Maria Luís Albuquerque, commissaria con delega al Risparmio e agli investimenti. “Presentiamo la nostra prima proposta per la una semplificazione di ampia portata, proprio come avevamo promesso” ha commentato la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen. “Le nostre aziende beneficeranno di norme più snelle in materia di rendicontazione finanziaria e tassonomia, rendendo loro la vita più facile e assicurandoci allo stesso tempo di restare sulla giusta rotta per gli obiettivi di decarbonizzazione”. L’obiettivo della Commissione, con la presentazione di questo pacchetto di proposte, è di ottenere una riduzione del 25% degli oneri amministrativi e almeno del 35% per quanto riguarda le Pmi entro la fine di questo mandato.

Stando a quanto stima la Commissione, le proposte dovrebbero portare a un risparmio di 6,3 miliardi di euro all’anno in costi amministrativi e mobiliteranno una capacità di investimento pubblico e privato di 50 miliardi. Tra le novità principali previste nel pacchetto Omnibus, lo stop ai vincoli sulla tassonomia green per l’80% delle imprese, regole più snelle per la direttiva sulla rendicontazione della sostenibilità aziendale e per il meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere, da cui verranno esentati i piccoli importatori. “Il mondo sta cambiando sotto i nostri occhi, l’Unione europea ha bisogno di un’economia forte per difendere i suoi valori” ha sottolineato Dombrovskis. “Ridurre le norme comunitarie inutilmente complesse è una parte essenziale del nostro piano per rendere l’Europa più competitiva”. “Si tratta – ha poi sottolineato il commissario – di un programma di semplificazione, e non di deregolamentazione: non cambiamo gli obiettivi del Green Deal”.

