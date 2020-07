Pachuca, il vicepres. su Lozano: “Gattuso non lo conosceva, ora gli dà fiducia. Futuro? Lui vuole giocare”

Dalla ripresa del campionato di Serie A Rino Gattuso sta dando fiducia a Hirving Lozano, che ha ricambiato già con due reti contro l’Hellas Verona e il Genoa. Ai microfoni di europacalcio.it ne ha parlato Andres Fassi, vicepresidente del Pachuca, ex club del messicano.

Di seguito le sue considerazioni sulla stagione piuttosto complicata del calciatore in Italia: “Credo che la stagione di Hirving sia dipesa molto dall’andamento incostante degli azzurri. Gattuso ha iniziato a dargli fiducia, nonostante non abbia un minutaggio alto Hirving ha dimostrato di essere un grande calciatore e un ottimo goleador. Ancelotti lo conosceva, Gattuso si è ritrovato con un calciatore che non aveva chiesto. Questo è normale tra tecnici che vivono questo tipo di situazioni. Però Lozano è unico nel suo rendimento e sta dimostrando che è uno dei primi dieci attaccanti in Europa, possiede tutto: dinamismo, visione di gioco, ha fiuto del gol, è devastante nell’uno contro uno”.

Dal Pachuca il futuro di Lozano

Secondo Fassi il calciatore resterà soltanto quando avrà la sicurezza di contare davvero per il club: “Per lui è molto importante giocare da titolare. Non è un calciatore da panchina, sarebbe solo sprecato. Se così fosse, è giusto che cambi squadra. Per un calciatore è molto importante la fiducia dell’allenatore. Ancelotti credeva molto in lui, mentre Gattuso lo inserisce pochi minuti a partita: ma ogni volta che entra in campo Hirving dà sempre la risposta giusta. Ha realizzato gol decisivi ed ha portato punti al Napoli. Credo che Gattuso stia iniziando a conoscerlo meglio e gli darà sempre più spazio.”

