padel,-a-perugia-ecco-fip-silver:in-campo-azzurri-del-bronzo-europeo

Roma, 28 ott. (askanews) – Il padel internazionale fa tappa a Perugia con il Fip Silver Mediolanum Padel Cup, torneo del circuito Cupra Fip Tour, il tour mondiale della Federazione Internazionale Padel (Fip). L’evento, ricorda una nota, è in programma fino a domenica 2 novembre alla Padel Arena Fastweb (con ingresso gratuito), mette in palio un montepremi di 20mila euro e punti preziosi per il ranking mondiale.

Il torneo perugino è un Fip Silver, terzo livello per importanza nel circuito dopo Platinum e Gold. In campo 11 atleti della Top 100 mondiale, con un tabellone maschile da 32 coppie e uno femminile da 23. Tra i protagonisti del main draw maschile spiccano quattro stelle del padel mondiale: gli spagnoli Javi Barahona e Javi Garcia (n.22 del mondo), già vincitori della tappa di Roma, e la coppia formata dal brasiliano Lucas Campagnolo (n.32) e dallo spagnolo Javi Garrido (n.25, ex Top 10). In campo anche tanti campioni italiani, a partire da Lorenzo Di Giovanni, reduce dal bronzo europeo della scorsa settimana e dai giovani Matteo Platania, Giuseppe Fino, Matteo Sargolini e Steve Stracquadaini, tra i più promettenti del panorama nazionale.

Nel tabellone femminile, occhi puntati sulla coppia spagnola Nuria Rodriguez-Lucia Martinez, teste di serie numero 1, e sulle azzurre Giulia Dal Pozzo (n.63 del mondo, vincitrice della tappa di Palermo) e Martina Parmigiani, entrambe bronzo agli Europei di Spagna, con Parmigiani protagonista anche di quello ai Mondiali di Doha dello scorso anno. In campo Clarissa Aima, la giovane Camilla Livioni (classe 2007, campionessa italiana Under 18) e le principali protagoniste della NextGen azzurra. Spazio, conclude la nota, anche allo spettacolo extra campo: domenica 2 novembre è in programma la “Vip Pro Am Exhibition”, con protagonisti quattro ex calciatori di Serie A – Stefano Fiore, Giuliano Giannichedda, Diego Perotti e David Pizarro – che si sfideranno in un derby tra ex laziali ed ex romanisti, all’insegna del divertimento e del fair play.