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Padel, al torneo Fip Silver di Bari poker azzurro in semifinale
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Padel, al torneo Fip Silver di Bari poker azzurro in semifinale

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Roma, 25 apr. (askanews) – Sarà una domenica di grande spettacolo a Bari per il Fip Silver Mediolanum Padel Cup, torneo della Federazione Internazionale Padel, con le semifinali in programma nella mattinata e le finali a partire dalle 14. Nei quarti di finale del tabellone maschile, si legge in una nota, spicca intanto la prestazione dell’azzurro Marco Cassetta, in coppia con lo spagnolo Jose Luis Gonzalez, protagonisti di una grande vittoria contro le teste di serie numero uno, Javi Ruiz e l’italo-argentino Facundo Dominguez, compagno di Cassetta di tante vittorie in Nazionale. Il torinese e lo spagnolo si sono imposti 6-2 6-4 in un match gestito perfettamente fin dai primi punti. “Sono felicissimo, è la vittoria più bella della mia carriera contro il mio idolo Ruiz e il mio amico ‘Facu'”, ha dichiarato Cassetta, rientrato dopo uno stop per infortunio. In semifinale affronterà, insieme al compagno, la coppia formata da Marc Quilez e Fede Mouriño.

Nella parte bassa del tabellone – prosegue il comunicato – avanzano Nacho Moragues e Manuel Aragon, che hanno superato gli azzurri Giulio Graziotti e Simone Iacovino. Gli spagnoli sfideranno in semifinale l’argentino Maxi Sanchez, già numero uno del mondo e campione iridato 2016, in coppia con Juani Rubini. Nel tabellone femminile bene le “Magnifiche 3” azzurre, Emily Stellato, Giulia Sussarello e Carlotta Casali. Stellato e Sussarello hanno dominato il loro quarto di finale con un doppio 6-1 contro le francesi Agosti-Barla e affronteranno in semifinale Jana Montes e Alix Collombon, coppia numero uno del seeding. In coppia con Ana Dominguez, conclude la nota, Casali sfiderà invece le spagnole Aida Martinez e Camila Fassio.

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