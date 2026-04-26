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Padel, al torneo Fip Silver di Bari trionfa l’azzurro Cassetta
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Padel, al torneo Fip Silver di Bari trionfa l’azzurro Cassetta

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Roma, 26 apr. (askanews) – Si chiude con il successo dell’azzurro Marco Cassetta in coppia con lo spagnolo Jose Luis Gonzalez il Fip Silver Mediolanum Padel Cup di Bari, tappa del circuito della Federazione Internazionale Padel. La coppia italo-spagnola – si legge in un comunicato – si è imposta in finale sugli spagnoli Nacho Moragues e Manuel Aragon con il punteggio di 7-6 6-3, al termine di un match disputato davanti alle tribune gremite del Green Park Sport. Dopo un primo set equilibrato e deciso al tie-break, Cassetta e Gonzalez hanno preso il controllo del secondo parziale, chiudendo nettamente il match. Per Cassetta si tratta di un grande ritorno dopo quasi sei settimane di stop per infortunio. La coppia conferma inoltre l’intesa già dimostrata nel circuito, dove nel 2025 aveva conquistato sei titoli. “Non mi aspettavo di vincere subito in un torneo così prestigioso – ha dichiarato Cassetta -. Pensavo di ritrovare il ritmo, invece è arrivata una grande vittoria, ancora più speciale davanti al pubblico italiano”. Soddisfatto anche Gonzalez: “Giocare con Marco è sempre un piacere. Ringrazio anche il pubblico per il sostegno”.

Nel torneo femminile, successo per la francese Alix Collombon e la spagnola Jana Montes, che hanno superato in finale le spagnole Aida Martinez e Camila Fassio con il punteggio di 7-6, 6-3. Le vincitrici, teste di serie numero uno, avevano raggiunto la finale battendo in semifinale la coppia azzurra formata da Emily Stellato e Giulia Sussarello in tre set (1-6, 7-5, 6-4). Nell’altra semifinale, Carlotta Casali, in coppia con Ana Dominguez, è stata superata da Martinez-Fassio (6-4, 4-6, 4-6). “È una vittoria importante dopo un torneo difficile – ha commentato Collombon – Il pubblico è stato straordinario”. Sulla stessa linea Montes: “Il sostegno sugli spalti ci ha aiutato nei momenti più duri”.

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