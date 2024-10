Padel, al via a Roma Open Fitp Villa Pamphili: azzurri protagonisti

Domenica in campo anche Candela, Perrotta, Fiore e Di Canio

Roma, 2 ott. (askanews) – Un grande show di padel e un livello tecnico di valore assoluto. La quarta tappa della Mediolanum Padel Cup – uno degli Open FITP più importanti in Italia, – è iniziata a Roma e proseguirà, si legge in una nota, fino al 6 ottobre al Villa Pamphili Padel Club. Il tabellone principale del torneo da 15mila euro di Prize Money – uno dei più alti in assoluto – ha già preso il via per alcune fasce minori di classifica federale e, nel weekend, vedrà in campo alcuni dei migliori giocatori italiani (freschi vice campioni d’Europa maschili e femminili ) già protagonisti del panorama internazionale e tra un mese impegnati in maglia azzurra ai Mondiali di Doha, in Qatar.

Tra questi Giulio Graziotti – numero 9 ranking FITP fascia star, 118 del ranking mondiale e grande protagonista nel CUPRA FIP Tour con cinque tornei vinti in coppia con Flavio Abbate, (decimo nel ranking FITP fascia star e 119 ranking FIP) suo compagno anche al Villa Pamphili – Giorgia Marchetti (numero 2 FITP fascia star* e 47 del ranking mondiale) e Chiara Pappacena (5 FITP fascia star e 79 ranking FIP). I tre azzurri, romani, saranno dunque protagonisti a casa loro insieme a diversi giocatori di riferimento del panorama nazionale, da Alessandro Tinti a Lele Fanti, da Nicolas Brusa a Federico Galli. Accanto a loro, giovani promesse come Matteo Sargolini, civitavecchiese classe 2007 e punto di riferimento della Nazionale giovanile, e l’agrigentino Matteo Platania, fino ad Andrea Mangiante, figlio di Angelo Mangiante noto giornalista di SkySport. Tra i big figura poi l’ex Top 20 mondiale Cristian Calneggia, salito al primo posto della classifica italiana (prima fascia FITP) e grande protagonista della Mediolanum Padel Cup, con il trionfo di Palermo e finalista a Bari. Oltre a Marchetti e Pappacena, nel tabellone femminile a tutto talento suonano le note delle ‘magnificent eight’, le magnifiche otto del ranking di prima fascia FITP comprese nella Top 20 nazionale; dalla numero 9 Caterina Baldi alla 10 Giulia Dal Pozzo; da Elsa Terranova (13) alla perugina Antonella Cavicchi (14); da Francesca Campigotto (15) a Paola Ciabattoni (17) fino alle numero 18 e 20 del ranking nazionale, rispettivamente Lara Meccico e Clarissa Aima. Nel tabellone femminile dunque, il meglio del talento nazionale da seguire e ammirare durante il prossimo weekend.

Il torneo Open – aperto gratuitamente al pubblico – conta complessivamente 136 atleti iscritti tra maschile e femminile e andrà avanti per tutta la settimana, con le fasi finali in programma a partire da sabato 5 ottobre, quando verranno disputate le semifinali femminili. Per la finale delle ragazze l’appuntamento è invece fissato a domenica (non prima delle 12); sempre domenica, in mattinata, si giocheranno le semifinali maschili, con la finalissima in programma non prima delle 16.

Alla sfida tra grandi campioni – conclude la nota – si affiancherà la ricca agenza di eventi collaterali, tra cui spicca la “Vip ProAm Exhibition”, con quattro grandi ex calciatori di Roma e Lazio. I campioni del mondo Vincent Candela e Simone Perrotta sfideranno gli ex laziali Paolo Di Canio e Stefano Fiore al Villa Pamphili Padel Club, a partire dalle 13 di domenica, per un vero e proprio ‘padel-derby’. Dopo la partita seguirà poi una sessione selfie e autografi per pubblico e tifosi.