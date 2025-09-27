padel,-domani-in-programma-semifinali-e-finali-fip-silver-torino

Roma, 27 set. (askanews) – Spettacolo al Fip Silver Mediolanum Padel Cup di Torino, dove oggi il derby torinese ha infiammato un Palavillage ‘sold out’. Alvaro Montiel, neoazzurro di origini italiane e torinese d’adozione, in coppia con Juan Belluati ha superato con un doppio 6-4 Matteo Rosingana ed Edoardo Zecchinelli al termine di due ore di battaglia. Domani Montiel-Belluati affronteranno in semifinale – ricorda una nota – Aimar Goñi, rivelazione 19enne della Premier Padel, e l’argentino Luciano Capra, tornato protagonista dopo un lungo stop per infortunio. Nell’altra sfida i giovanissimi Giuseppe Fino e Marc Lupon, entrambi 19 anni, affronteranno la coppia argentina formata da Ignacio Archieri, anche lui classe 2006, e Juan Pablo Dametto. Le semifinali maschili inizieranno alle 10.30, precedute alle 9 dalle semifinali femminili, con le numero uno del seeding Aranzazu Osoro (n.15 del ranking FIP) e Victoria Iglesias, già dominanti nei turni precedenti. Nel pomeriggio, dalle 14, in programma la finale femminile seguita da quella maschile.

Il Palavillage ha ospitato oggi anche la visita del presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, sceso in campo per un allenamento con Saverio Palmieri, tecnico della Nazionale italiana: “Il padel è sport socializzante come pochi”, ha detto il presidente. Domani spazio anche al calcio con la Vip ProAm Exhibition: alle 12 scenderanno in campo quattro stelle del pallone – Alessandro Costacurta, Luca Marchegiani, Nicola Amoruso e Cristian Brocchi – in un evento a ingresso gratuito all’insegna di spettacolo e divertimento.