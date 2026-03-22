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Padel: Lucia Sainz trionfa al FIP Silver di Parma, Orsi ko in finale
Attualità

Padel: Lucia Sainz trionfa al FIP Silver di Parma, Orsi ko in finale

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Roma, 22 mar. (askanews) – È Lucia Sainz a conquistare il Fip Silver Mediolanum Padel Cup di Parma. La fuoriclasse spagnola ex numero uno del mondo – si legge in una nota – in coppia con la giovane Raquel Eugenio, supera in finale la numero uno italiana Carolina Orsi e Letizia Manquillo con il punteggio di 7-5 6-1, al termine di un match combattuto soprattutto nel primo set.

Orsi, sostenuta dal pubblico di casa, aveva accarezzato il sogno dopo un avvio brillante, arrivando a servire per il set sul 5-4. La reazione della coppia spagnola, però, ha cambiato l’incontro: controbreak decisivo e dominio fino al successo finale. “Voglio giocare ancora a lungo, mi diverto e amo questo sport”, le parole di Sainz, che ha ringraziato il pubblico di Parma. Dall’altra parte Orsi: “Avrei voluto regalarvi la vittoria, ma resta la soddisfazione di un torneo positivo”.

Nel tabellone maschile, prosegue la nota, secondo titolo stagionale per Ignacio Vilarino e Mario Del Castillo, che battono in tre set la coppia formata da Pedro Perry e Ramiro Pereyra. Dopo il 6-4 iniziale, la coppia favorita subisce il ritorno degli avversari (7-5), chiudendo poi il terzo set 6-3. “Non è stato facile, il campo era veloce e gli avversari molto abili, ma siamo felicissimi”, il commento dei vincitori.

Spazio anche allo spettacolo fuori dal circuito professionistico con la “Vip ProAm Exhibition”, che ha visto protagonisti Alessio Tacchinardi, Mark Iuliano, Nicola Amoruso e Alessandro Melli. Nella prima sfida successo di Tacchinardi-Iuliano su Melli-Amoruso (6-4), mentre nella rivincita, con l’ingresso di Stefano Morrone, vittoria al super tie-break proprio di Morrone in coppia con Amoruso (7-5).

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