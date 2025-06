Padel, Major di Roma: Galan batte ancora Lebron, è finale al Foro

Roma, 14 giu. (askanews) – I “Chingalan” non mollano mai. Per conferma chiamare Juan Lebron e Franco Stupaczuk, gli altri due protagonisti della prima semifinale maschile del BNL Italy Major Premier Padel che sabato pomeriggio ha infiammato il campo Centrale al Foro Italico. Si chiude dunque con un’altra vittoria di Ale Galan (in coppia con Fede Chingotto) il nuovo capitolo della sfida contro Lebron, dopo la rocambolesca separazione del 2024. Da quando Ale ha deciso di iniziare un nuovo capitolo della sua carriera sportiva, sottolinea una nota, gli ex dominatori mondiali si sono affrontati cinque volte, tutte finite con il successo di Galan. Un bilancio schiacciante ma che non rende meno affascinanti i confronti diretti, sempre spettacolari come quello di oggi, con il pubblico schierato in due metà quasi perfette, ciascuna a sostegno dei due rivali.

Nella semifinale di sabato la coppia numero tre al mondo – Lebron e Stupa – si è imposta per 6-4 nel primo set grazie alle poche sbavature e con un mix di colpi precisi e intelligenti. Il tempo di rinfrescarsi in panchina, poi la reazione grintosa dei “Chingalan”, più precisi nei colpi e brillanti fisicamente rispetto alla prima parte di match, fino al 7-2 nel tie break che ha riequilibrato i giochi. Il divario fisico si è allargato nell’ultima partita: dopo il doppio break in avvio di Galan e Chingotto, il match ha preso una direzione precisa che ha regalato la finale (6-2 il risultato) ai numeri due del seeding. “Non è stata una delle nostre migliori partite perché abbiamo faticato molto all’inizio, ma abbiamo avuto il merito di lottare su ogni punto e grazie a questo abbiamo trovato la fiducia in noi stessi che ci serviva per ribaltare il risultato e vincere la partita – ha confessato Galan al termine dell’incontro – Siamo cresciuti nel secondo set e abbiamo trovato più colpi vincenti rispetto all’inizio. Il segreto è stato smettere di pensare al risultato, isolarci e pensare solo che eravamo in grado di rimontare”, ha concluso. Una reazione vincente che conferma, ancora una volta la loro forza fisica e mentale e li porta alla partita decisiva dove difenderanno il titolo vinto lo scorso anno.