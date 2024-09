Padel, Roma: a Villa Pamphili l’Open FITP con stelle Nazionale

In campo anche i grandi ex di Roma e Lazio

Roma, 27 set. (askanews) – Il grande padel arriva ancora una volta a Roma, per uno dei tornei di padel targati FITP più importanti d’Italia. La Mediolanum Padel Cup (prize money di 15mila euro) prenderà vita sui campi del Villa Pamphili Padel Club dal 30 settembre al 6 ottobre – con ingresso gratuito per tutta la settimana – e vedrà in campo i più forti giocatori della Nazionale italiana a meno di un mese dall’inizio dei Mondiali di Doha. Si tratta del quarto appuntamento del circuito partito a Venezia-Mestre e poi proseguito a Palermo e Bari.

Tra i protagonisti dell’appuntamento romano – ricorda una nota – spicca Simone Cremona (in coppia con lo spagnolo Fermosell), otto volte campione italiano nel maschile e quattro nel misto, vicecampione europeo con l’Italia nell’edizione dello scorso luglio a Cagliari e vincitore della tappa di Bari. Azzurri in campo anche con Giulio Graziotti (numero 9 ranking FITP) e Michele Bruno che giocherà con il compagno Simone Iacovino (23 FITP), e poi Lele Fanti, nome di rilievo nella storia del padel nazionale e impegnatissimo nel lavoro con le NextGen italiane. Nel torneo femminile a prendersi la scena è invece una delle coppie più forti nella storia del padel italiano: Giorgia Marchetti e Chiara Pappacena – rispettivamente numero 2 e numero 5 del ranking FITP – saranno le atlete da battere.

Oltre al torneo la settimana sarà ricca di eventi collaterali dedicati a pubblico e appassionati, con il clou in programma domenica a ora di pranzo. Nella giornata delle final ci sarà spazio per le leggende del pallone romanista e laziale: Vincent Candela, Simone Perrotta, Stefano Fiore e Paolo Di Canio scenderanno in campo per per la “Vip ProAm Exhibition”, un mini torneo amichevole con un tocco di derby.