Padel, sport sempre più diffuso: 8.250 i campi in Italia

A Milano, a gennaio, il Padel Trend Expo: attesi 25mila visitatori

Milano, 17 ott. (askanews) – Il Padel sta conquistando l’Italia: le strutture dedicate a questo sport, dai club alle strutture ricettive ai circoli sportivi, sono già 3,250, in crescita del 16 per cento nel giro di un anno, mentre i campi in meno di un anno hanno visto un incremento del 20 per cento raggiungendo quota 8.520. E le prospettive di sviluppo continuano a essere in forte rampa: si stima che a fine 2023 il numero di campi nel nostro Paese raggiungerà quota 9.000.

In questo contesto di grande attenzione verso la disciplina, Milano si prepara a tornare capitale italiana del Padel ospitando la seconda edizione seconda edizione di “Padel Trend Expo” il primo grande evento in Italia interamente dedicato alla disciplina e in programma da l19 al 21 gennaio 2024 negli spazi allestiti all’interno dell’Allianz MICO Fiera Milano City. L’evento – firmato dal gruppo di comunicazione integrata Next Group, attraverso la sua controllata Padel Trend – si configura come un vero e proprio marketplace dalla doppia matrice B2B e B2C. Lo scorso anno l’evento fece registrare il tutto esaurito coinvolgendo più di 100 espositori e oltre 18.000 visitatori che, oltre a poter provare le collezioni di racchette messe a disposizione dai numerosi top brand presenti in fiera, hanno anche avuto la possibilità di mettersi alla prova nei 6 campi allestiti per l’occasione e di partecipare alle clincic realizzate da coach internazionali come Martin Echegaray, Marcela Ferrari, Maxi Castellote e Gustavo Spector.

L’edizione di gennaio 2024 avrà un respiro ancora più internazionale, proprio per rafforzare la presenza di buyers provenienti anche da alcune nuove aree in cui il padel si sta sviluppando come gli Stati Uniti, il Medio Oriente, la Cina, la Svezia e il Regno Unito. Verrà valorizzato anche il binomio “Padel & Turismo”, così da ripercorrere la fortunata esperienza di tanti anni del Golf legata alla scoperta del territorio e dei migliori campi dove poter giocare. Oltre ai club e circoli sportivi, molti sono infatti gli operatori turistici che hanno inserito i campi da padel all’interno delle proprie strutture ricettive o a bordo delle navi da crociera.

“Siamo felici di annunciare che la seconda edizione del nostro evento interamente dedicato al padel è in arrivo e dopo il grande successo dello scorso gennaio, siamo pronti a tornare con tante novità e originali sorprese – dichiara Marco Jannarelli, Presidente di Next Group – Proporremo al grande pubblico un palinsesto davvero ricco e articolato e offriremo un’importante vetrina per gli operatori del settore. Ricordiamoci che nella passata edizione è stato generato complessivamente un volume di affari di circa 10 milioni di euro”.

Nel corso dell’evento sarà dato spazio anche alle esibizioni di grandi campioni e di tanti ex calciatori che, appese le scarpette al chiodo, si sono dati con entusiasmo al padel. Tante le novità in programma. Ospiti di alto livello e alcune sinergie con il mondo del fitness e del pickleball che negli States sta spopolando.

“Il numero “zero” del Padel Trend Expo è stato un evento straordinario, con tanti contenuti di grande valore, che hanno dato da subito una affermata credibilità al nostro format – ha affermato Luigi Spera, direttore generale di Padel Trend Expo – Siamo convinti che, grazie al nostro impegno costante, questo evento avrà una crescita esponenziale nei prossimi anni, diventando sempre più importante a livello internazionale dal punto di vista sociale e sportivo. Dal prossimo anno, poi, strizzeremo l’occhio al settore del turismo legato allo sport. Il Padel può diventare un’opportunità incredibile per promuovere il territorio e l’economia, accelerando emozioni coniugate all’intrattenimento”.

“Ci aspettiamo – conclude Marco Oddino, direttore della Comunicazione di Padel Trend Expo – una importante redemption dalla campagna di comunicazione che è stata lanciata partendo dal canale digitale, con banner, attività social e newsletter anche a livello internazionale e il piano media previsto quale integrazione tra novembre e gennaio sarà ancora più impattante con spot pubblicitari nelle metropolitane, aeroporti, cinema, display digitali in punti strategici delle città, oltre ovviamente alla parte web e stampa”.

Attualmente, sono 1.489 i comuni italiani con almeno una struttura per giocare a padel. A livello regionale, il Lazio si conferma come leader con 1.855 campi e 559 strutture, seguito dalla Lombardia con 1.149 campi e 373 strutture e dalla Sicilia con 802 campi e 309 strutture. A livello provinciale è Roma la città metropolitana che conta il maggior numero di campi; sono ben 1.437. Seguono, a distanza, la Provincia di Milano, con i suoi 439 campi, di Torino (329) e di Napoli (292).

Il padel è sempre più uno sport per ogni stagione: il 38% (3.214) dei campi di padel in Italia è al coperto e la percentuale sale al 46% se si considerano solo quelli nati nel 2023. È la Lombardia a guidare guida la classifica dei campi indoor: 833 campi, ovvero un quarto di tutti i campi indoor in Italia. Seguono il Lazio con (577) il Piemonte (313). (nella foto: Veronica Virseda, campionessa del mondo con la nazionale spagnola)