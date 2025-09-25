padel,-via-a-main-draw-fip-silver-torino:-esordio-per-gli-azzurri

venerdì, 26 Settembre , 25

Roma, 25 set. (askanews) – Parte venerdì il tabellone principale maschile del FIP Silver Mediolanum Cup di Torino, torneo della Federazione Internazionale Padel in corso fino al 28 settembre al Palavillage di Grugliasco. Attesissimo – si legge in una nota – l’esordio di Alvaro Montiel, 20 anni, talento puro nato in Spagna ma di origine italiane e appena convocato per la prima volta in Nazionale in vista degli Europei del mese prossimo. Alvaro ‘El Dragon’ Montiel si allena proprio a Torino e a Barcellona e giocherà da numero uno nel torneo l’argentino Juan Cruz Belluati. In scena andranno anche due glorie azzurre: Riccardo Sinicropi, argento europeo nel 2024 e Daniele Cattaneo, oro in quelli del 2019. Per la coppia numero 6 in tabellone è in arrivo il “derby” contro Matteo Rosingana e Edoardo Zecchinelli.

Tra le altre teste di serie spiccano Luciano Capra e Aimar Goñi; occhi puntati pure su Javi Ruiz, vincitore del FIP Silver di Palermo, insieme a Martin Abud contro Alessandro Tinti e Steve Piernicola Straquadaini. E poi un giocatore speciale: il polacco Jerzy Janowicz, ex n.14 ATP e semifinalista a Wimbledon nel 2013. L’ex tennista, che a Torino gioca in coppia con lo spagnolo Adrian Rodriguez, esordirà nel tardo pomeriggio contro la coppia franco-belga Rouanet-Huysveld. In attesa delle top 20 mondiali e delle azzurre vicecampionesse d’Europa, il tabellone femminile si apre invece con la giovanissima Aurora Buscaino – 19 anni, grande prospetto del padel italiano – in campo con la belga Noemi Sermant di fronte a Chiara Giaquinta e Teresa Casero. Tra le italiane spazio anche Campigotto/Cascapera contro Ronchini/Dellagnese.

