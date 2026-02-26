padova,-monossido-di-carbonio-in-appartamento:-un-morto-e-un-intossicato

(Adnkronos) – Un uomo è deceduto e un altro è stato trasportato d’urgenza in ospedale a causa di intossicazione da monossido di carbonio. Il tragico episodio è avvenuto ieri sera, intorno alle 20.10, in via Villa Laura a Padova. I vigili del fuoco sono intervenuti dopo aver ricevuto una segnalazione di possibile presenza di gas tossico all’interno di un appartamento. Gli operatori hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area e a soccorrere le persone coinvolte. Le cause dell’intossicazione sono ancora sotto indagine.