Padovan a gamba tesa sulla Juve: “Farsa Suarez? Devo dire una cosa sull’etica…”

Giancarlo Padovan, noto giornalista italiano, è intervenuto ai microfoni di Radio Punto Nuovo nel corso della trasmissione Punto Nuovo Sport Show. Ecco quanto, delle sue parole, è stato evidenziato dalla nostra redazione: “La Juventus esce molto male dal caso Suarez. Dal punto di vista etico, non può che essere così eppure l’unico rischio che corrono, al momento, è quello di essere accusati di falsa testimonianza. La Juve, in effetti, non corrompe nessuno però cerca di persuadere. L’avvocatessa Turco ha chiesto di facilitare l’esame, poi però dice di no. Ad ogni modo – conclude Padovan – restai stupito anche dall’esito della questione relativa a Recoba. Anche lì non ci fu alcuna punizione. L’Inter in quel caso non fu punita ma non è detto che anche la Juve riesca ad evitare sanzioni”.

