Padovan: “Gattuso troverà l’entità di questo Napoli. Di questa Juve non ho stima”

Intervenuto ai microfoni di Radio Punto Nuovo, Giancarlo Padovan, giornalista Sky ha fatto il punto su quanto accaduto nella giornata di oggi a Nyon. L’urna ha, infatti, definito le avversarie di Juventus, Lazio ed Atalanta in Champions League. Inoltre sono state decise le avversarie di Napoli, Roma e Milan in Europa League. Per quanto riguarda gli uomini di Gattuso, questi dovranno sfidare gli spagnoli del Granada.

Sorteggi, le parole di Padovan

“Il Napoli non ha ancora un’identità precisa. Gattuso riuscirà a trovarla. Juve con il Porto? Aveva avuto fortuna anche con il Lione e venne eliminata. Di questa Juve non ho nessuna stima. Sono curioso di vedere l’Atalanta con il Real Madrid, anche se Gomez andrà via a gennaio. Alla Lazio non do chance”.

