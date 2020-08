Il giornalista Giancarlo Padovan ha parlato ai microfoni di Sky Sport 24 della possibile cessione di Koulibaly da parte del Napoli. Di seguito le sue dichiarazioni.

Padovan: “Il Napoli ora ceda Koulibaly, deve andare in un top club”

“E’ il momento opportuno per vendere Koulibaly. Il difensore ha dato tutto con la maglia del Napoli, è diventato uno dei difensori più forti al mondo e deve provare un’esperienza importante in un top club. La sua cessione al top della maturazione calcistica può far fare al Napoli un’importante plusvalenza e incassare una cifra importante da reinvestire sul mercato per rinforzare la rosa”.

