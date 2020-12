Padovan: “Speriamo in un anno migliore. Vi dico qual è stata l’immagine del 2020”

Il giornalista Giancarlo Padovan ha rilasciato alcune dichiarazioni quest’oggi a Radio Kiss Kiss Napoli su alcuni temi attuali in casa azzurra.

Le parole di Padovan

“Il virus è stato un dramma per tutti, compresi noi giornalisti ma anche per gli atleti. E’ stato un anno disgraziato, speriamo che quello nuovo sarà migliore. Il vaccino dà speranza ma non siamo ancora fuori dall’emergenza. Ci farà compagnia ancora per 4-5 mesi, sperando di non essere troppo ottimista. Tutti ci auguriamo di tornare alla normalità, non solo per lo sport ma per tutte le attività produttive che hanno sofferto e subito danni rilevanti. Non so chi riuscirà a riaprire alla fine di tutto. L’immagine di quest’anno è quella di Caputo che nell’ultima gara prima del lockdown tira fuori un foglio con scritto <>. Un messaggio che mi è rimasto nella mente per sempre”.

