Padre e figlia ostaggi 7 ore a Oristano, liberi dopo un blitz della Polizia

Un pensionato di 80 anni e sua figlia di 43 sono rimaste per 7 ore in ostaggio di un uomo che minacciava una strage. Padre e figlia sono stati liberati questa sera con un blitz dei reparti speciali della Polizia di Stato. L’uomo, 59 anni, che in passato aveva prestato servizio nei carabinieri e più di recente aveva avuto gravi problemi comportamentali, intorno alle 15.30, ha lasciato il suo appartamento al secondo piano di un condominio vicino alla stazione ferroviaria e con una scusa si è introdotto in un’abitazione al quarto piano dello stesso palazzo, dove ha preso quindi in ostaggio il pensionato e sua figlia.

