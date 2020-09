Padre Maccalli sarebbe ancora vivo, la liberazione “questione di tempo”

AGI – Sarebbe ancora vivo, e la sua liberazione questione di tempo, Padre Luigi Maccalli, il missionario italiani rapito da un gruppo di estremisti islamici in Niger esattamente due anni fa. “A Bomoanga, nella comunità dove padre Maccalli ha operato fino al giorno stesso del suo rapimento, si dà per scontato che lui sia vivo. Le persone non hanno alcun dubbio: è solo questione di tempo, dicono, lui tornerà. C’è fiducia ma anche tanta paura”, ha dichiarato al Sir padre Mauro Armanino, missionario dello Società delle missioni africane (Sma) a Niamey, capitale nigerina.

Maccalli, sparito la sera del 17 settembre di due anni fa,

