padus-mirabilis,-la-festa-delle-singolarità-territoriali-del-po

Appuntamento a Sacca di Colorno (Parma) il 21 e 22 settembre

Milano, 11 ago. (askanews) – Sabato 21 e domenica 22 settembre a Sacca, antica frazione di Colorno (Parma), situata sul Po, torna Padus Mirabilis, festa delle singolarità territoriali del Po e di altre vie d’acqua che punta i riflettori sull’ambiente fluviale, sulla biodiversità, sulla cultura, la storia, l’arte e le eccellenze enogastronomiche di questo territorio. (Ingresso 5 euro. Gratuito fino ai 12 anni e persone con disabilità con accompagnatore. Tutto il programma sul sito www.padusmirabilis.com)

Sacca è una località da scoprire. Citata anche nel romanzo La Certosa di Parma di Stendhal, ha rivestito un’importanza fondamentale per Colorno e non solo, tanto che nel ‘700 rappresentò il porto fluviale principale per la città di Parma. Nel cuore della Food Valley, è un territorio affascinante, da attraversare in bicicletta o a piedi, fra argini, e sentieri che lambiscono le rive del fiume, che ha fatto da sfondo a diversi film come La strategia del ragno e La tragedia di un uomo ridicolo di Bernardo Bertolucci. Il fiume Po ha rapito nel corso degli anni il cuore di viaggiatori, intellettuali, scrittori, artisti e registi che ne hanno raccontato le meravigliose suggestioni. Padus Mirabilis, alla sua quarta edizione, vuole essere riscoperta della vita all’aria aperta e del valore dell’acqua come fonte di vita e ispirazione: i visitatori troveranno un luogo in cui potranno navigare sul fiume a bordo della motonave Stradivari, capitanata dal comandante Giuliano Landini e dell’imbarcazione Anguilla del “Circolo Amici del Po”; seguire percorsi e laboratori, partecipare a incontri culturali, e degustazioni, incontri gastronomici curati da Elisa Storti. Si potrà inoltre esplorare il mercato di prodotti di qualità, e conoscere specialità della cucina parmense come l’Anolino Morbino, una variante dell’anolino di Parma il cui ripieno consiste in un’erba particolare detta “barba morta”, che cresce solo lungo gli argini della Parma che passano da Mezzani e il sempre più apprezzato Tortél Dóls di Colorno, il famoso primo piatto della “bassa”, introdotto nella cucina parmigiana dalla stessa Maria Luigia d’Austria, duchessa di Parma e Piacenza, che consiste in una pasta farcita con un ripieno agrodolce, composto di mostarda di frutti antichi (mele cotogne, pere nobili e cocomero bianco) e vino cotto, oggi salvaguardato dalla Confraternita del Tortél Dóls, l’importante istituzione, nata a Colorno nel 2008. Nell’ampio programma saranno numerosi gli appuntamenti in cui celebrare la qualità delle materie prime a tavola, attraverso incontri, approfondimenti, degustazioni e vendita, cooking show con il supporto di Parma Quality Restaurants, rappresentato in questa occasione da Nicole Zerbini del ristorante La Porta a Viarolo che ad esempio si cimenterà con un primo piatto condito con pesce di fiume. Per i buongustai inoltre saranno presenti proposte culinarie (per il pranzo e la cena) nel ristorante allestito appositamente e nelle aree truck e street food con specialità parmigiane, birre artigianali, piatti vegetariani e gelati. A Sacca ci sarà anche uno street market con artigianato di qualità, i mercati di Piante e Animali Perduti e Georgica, la 3° edizione del contest del Bijou e un ricco calendario di incontri e iniziative. Con Padus Mirabilis si intende valorizzare e riscoprire con l’autore e attore teatrale reggiano Antonio Guidetti, il Teatro di Stalla, una forma di cultura nata verso la metà dell’ 800 che vedeva spettacoli rappresentati nelle stalle, veri e propri centri culturali e comunitari del passato (e, in seguito, nei piccoli teatri di provincia) ad opera dei contadini. Il tema centrale di questa nuova edizione saranno gli animali. Gli incontri verteranno dunque sul principio della loro considerazione come esseri viventi e non più come oggetti o proprietà. A tal proposito ci saranno esemplari di razze tradizionali di animali domestici come bufali, capre, pecore, polli e vacche. Parlare di animali significherà anche affrontare il tema dei loro diritti, delle diversità fondamentali tra allevamento e produzione, della biodiversità animale, del vegetarianesimo, di cibi del futuro. E significherà anche toccare il tema della perdita di (bio)diversità nel mondo onirico, con la scomparsa di esseri meravigliosi e misteriosi quanto le specie fantastiche e inesistenti che circolavano liberamente nel mondo antico come ippocentauri, manticore, remore, sirene, ircocervi.

Padus Mirabilis è organizzato da Bi&Bi Eventi in collaborazione con il Comune di Colorno e il patrocinio della Provincia di Parma e si avvale, per gli aspetti culturali, della curatela dell’ arch. Vitaliano Biondi (Arvales Fratres).