Paesi Bassi: scuola primaria e negozi aperti dall’ 11 maggio

Anche i poco più di 17 milioni di olandesi si preparano per la ripartenza dopo il confinamento anti-Covid-19. Dall’11 maggio riapriranno le scuole primarie e sport collettivi per bambini fino a 12 anni, mentre per gli altri sarà possibile solo all’aperto e mantenendo la distanza di un metro e mezzo l’uno dall’altro.

I dettagli in più tappe del piano di riapertura, presentato oggi dal primo ministro Mark Rutte, si trovano sul sito del governo. Molti negozi saranno aperti, e riprenderanno a lavorare anche parrucchieri ed estetisti, saranno aperte al pubblico le biblioteche e le attività dei professionisti paramedici.

