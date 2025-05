paf-2025,-al-via-l’evento-ideato-da-gianfranco-gallo

Tre giorni tra le mura del Palizzi di Napoli il Polo delle Arti Festival dal 29 maggio al 4 giugno con ingresso gratuito

NAPOLI – Al via a Napoli la seconda edizione del Polo delle Arti Festival (PAF), l’evento gratuito ideato e organizzato da Gianfranco Gallo in collaborazione con il Polo delle Arti Caselli Palizzi e con il sostegno dell’assessorato al Turismo del Comune di Napoli. Tre giorni di concerti, mostre, spettacoli – a ingresso libero – che si svolgeranno all’interno dell’Istituto Palizzi di Napoli (Piazzetta Salazar 6), sede dei Licei Artistico, Musicale e Coreutico nonché del Museo Artistico Industriale.

Per il 2025, dopo l’edizione 2024 dedicata al poeta Libero Bovio, il PAF, con il titolo “Totonno ‘o pazzo e la commedia dell’Arte”, vuole essere un tributo ad Antonio Petito e alla Commedia dell’Arte.

Ogni anno, all’inizio dei corsi di studio, la direzione artistica comunica al Polo delle Arti di Napoli un nome scelto tra le personalità del mondo dell’arte o dell’industria campana, verso il quale far convergere idee, laboratori e approfondimenti degli studenti coadiuvati da membri interni e da professionisti esterni, per arrivare poi alla costruzione della tre giorni nel mese di maggio. L’intenzione è quella di allargare la proposta di partecipazione ad altri licei artistici campani e poi a quelli di tutta Italia.

L’iniziativa, che si avvale della collaborazione di Luca Valter De Bartolomeiis, come spiega l’ideatore, l’attore Gianfranco Gallo: «Vuole rappresentare un’opportunità di confronto per gli studenti dei licei artistici e di socializzazione per i giovani più in generale, ma anche un’occasione per il comparto turistico della città di Napoli».

Gli eventi sono in programma a Napoli dal 29 maggio al 4 giugno 2025 nel meraviglioso giardino storico del Palizzi, praticamente alle spalle di piazza Plebiscito, luogo ancora poco conosciuto ai napoletani, nonostante la sua posizione centrale.

La tre giorni parte giovedì 29 maggio 2025 alle 21 con il Premio PAF 2025 che sarà conferito a personalità dell’Arte e dell’Industria campane che si sono distinte per la capacità di coniugare tradizione e innovazione, il cui lavoro è fonte di studio per i giovani e motivo di interesse per il comparto turistico.

Nel corso della serata, condotta da Imma Tedesco, saranno premiati: Giacomo Rizzo (attore), Benedetto Casillo (attore), Rachele Cimmino (organizzatrice di prestigiosi eventi), Cristian Izzo (attore, esperto di Commedia dell’Arte), Francesca di Transo (gallerista e operatrice culturale), Donatella Trotta (giornalista e formatrice), Domenica di Sorbo (dirigente tecnico USR Campania, direttore artistico dell’associazione “Note di classe”), Gianluca Di Gennaro e Francesco del Gaudio (attori, tra i protagonisti della fiction di Rai 1 “Champagne”).

Questa prima tappa sarà accompagnata dalla musica della band “Paese mio Bello”, dalla chitarra del musicista jazz Antonio Maiello e dal basso di Michele Visconte. La premiazione culminerà nell’esibizione dal titolo “Intorno a Pulcinella”, basata su brani ispirati alla Commedia dell’Arte, che vedrà la partecipazione degli studenti dei Licei Musicale e Coreutico, e dell’Orchestra e del Corpo di ballo dell’Istituto Palizzi.

Per la seconda serata, in programma per martedì 3 giugno 2025 alle 21, sarà la volta dello spettacolo “Don Felice creduto guaglione ‘e ‘n anno” diretto da Roberto Capasso e prodotto da Teatro Tram e Teatro dell’Osso: una “gustosa burletta” di Antonio Petito, ritenuto l’ultimo interprete della maschera di Pulcinella.

Nelle prime due date del PAF 2025, giovedì 29 e martedì 3 giugno, le sale del Museo Artistico Industriale saranno già aperte dalle ore 19, per dare l’opportunità a tutti di ammirare i tesori custoditi in questo luogo ancora poco noto alla città, tra cui circa 6000 manufatti in ceramica e numerosi reperti archeologici provenienti dalla Magna Grecia.

Il Polo delle Arti Festival si concluderà mercoledì 4 giugno alle ore 21 con una Serata d’Onore per e con Giacomo Rizzo, uno degli ultimi rappresentanti di un teatro della tradizione napoletana “totale e senza frontiere”. In lui la meccanica del corpo come satira di un atteggiamento umano, la mobilità del volto nella descrizione dei sentimenti, il tempo come ritmo e l’improvvisazione, diventano frecce di un arcobaleno espressivo unico.

L’evento finale vedrà la partecipazione dell’attrice Carla Schiavone e della pianista Gabriella De Carlo. Nell’occasione sarà consegnato il Premio Speciale “Compleanno Napoli” a Laura Valente.