Pagani (Cotec): “Rapporto indica valori positivi dell’Italia sulle competenze innovative”

Pagani (Cotec): “Rapporto indica valori positivi dell’Italia sulle competenze innovative”

Pagani (Cotec): "Rapporto indica valori positivi dell'Italia sulle competenze innovative"
(Adnkronos) – “Dal Report 2025 della Fondazione Cotec emerge un fattore molto importante e positivo, cioè un buon posizionamento dal punto di vista delle competenze sull’innovazione, sulla parte scientifica e su quella innovativa dell’Italia. Un buon punto di partenza per poter sempre più investire in quelle che sono le competenze distintive anche per il futuro creando un presupposto per poter essere utili nell’esecuzione e nell’utilizzo di queste competenze”. A dirlo Dario Pagani, vicepresidente della Fondazione Cotec, all’incontro “Coltivare l’eccellenza”. Durante l’evento, organizzato a Roma, è stato presentato il Report 2025 della Fondazione Cotec in tema di capitale umano, che si conferma sempre più come una leva centrale per la competitività del Paese. Lo studio “Coltivare l’eccellenza – Profili ad alta competenza” restituisce l’immagine di un’Italia che, al di là di dati spesso poco incoraggianti, presenta condizioni reali per attrarre, far crescere e trattenere profili professionali altamente qualificati. 

“Le aziende riescono ad intercettare i talenti – ha sottolineato Pagani – anche se potete immaginare che su alcuni tipi di competenze c’è una grande competizione, nel senso a livello internazionale e a livello di opportunità, però stanno nascendo molti centri di eccellenza e di sviluppo, anche attraverso il tema delle start-up dove si ha la possibilità di cogliere questi talenti per fare in modo di trattenerli, di mantenerli e dargli le opportune possibilità per poter sviluppare sempre di più le loro competenze, anche sul territorio nazionale e con le aziende del nostro paese che poi operano alla fine, visto il contesto complessivo a livello anche globale”, ha concluso Pagani. 

