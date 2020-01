Paganin: “La Coppa Italia è un obiettivo importante per questo Napoli, sarà interessante la lotta per l’Europa”

Antonio Paganin, ex calciatore, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio nel corso del programma Maracanà. Il giorno dopo la vittoria del Napoli, in Coppa Italia, contro la Lazio si pensa già al match con la Juve. Gli azzurri, approdando alla semifinale, hanno sicuramente riacquistato fiducia. Domenica, però, al San Paolo arrivano i bianconeri di Maurizio Sarri. Di seguito le dichiarazioni dell’ex calciatore sulla squadra di Gattuso.

LE PAROLE DI PAGANIN

E’ un Napoli ritrovato quello visto in Coppa Italia? Può essere la svolta?

“Ha molte similitudini con la stagione 93-94 dell’Inter che ho vissuto in prima persona. Male in campionato ma una cavalcata trionfale in Coppa Uefa. Le Coppe ti danno qualcosa in più, quello che il campionato ad oggi non ti riesce a dare, perché vede l’obiettivo lontano. La Coppa Italia è molto vicina, per le qualità del Napoli dee diventare un obiettivo importante”.

Può creare difficoltà questo Napoli alla Juventus?

“In questo momento il Napoli esce molto forte perché ha battuto la Lazio, unica a battere due volte la Juve. ha ripreso delle certezze, c’è entusiasmo. Quando squadre escono da situazioni difficili, cominci a vedere positivamente. Le altre squadre come Parma e Cagliari non possono pensare di staccare in classifica il Napoli, così come il Milan. Diventerà molto interessante la lotta per l’Europa”.

