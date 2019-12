Paolo Paganini, giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, soffermandosi sui possibili colpi di mercato del Napoli.

Paganini sul calciomercato del Napoli

“Amrabat è un giocatore che Giuntoli segue da tempo, è un discorso di prospettiva. Il Napoli si muoverà sia per giocatori di prospettiva sia per uno o due top player. Ibrahimovic? La priorità di Ibra era quella di chiudere la carriera in Italia eventualmente con una squadra che potesse vincere la Champions League. L’Everton ha ottimi rapporti con Raiola, rapporti costanti. In estate Raiola ha portato Kean all’Everton. Nell’ipotesi in cui Ancelotti andasse all’Everton allora Ibra potrebbe seguirlo a Liverpool. Torreira? È di recente è stato a Genova ed ha parlato con i suoi ex compagni, manifestando interesse a voler tornare in Italia. La partita con il Barcellona sarà molto importante. Se il Napoli farà l’impresa la stessa società potrebbe aver voglia di investire in futuro se il cammino in Champions continuerà. Credo che al momento si deve intervenire maggiormente a centrocampo. Schone? È arrivato in Italia con grandi aspettative. Purtroppo è stato coinvolto dalla crisi del Genoa. Forse ha bisogno di un’altra piazza, un ambiente più coinvolgente, magari come quello del Napoli. Sarebbe di sicuro un buon colpo, un ingaggio alla portata del Napoli e tanta esperienza, anche europea, da mettere al servizio della squadra”.

The post Paganini sul mercato del Napoli: “Gli azzurri sono sia per giocatori di prospettiva che di esperienza” appeared first on Calcio Napoli 1926.

continua a leggere sul sito di riferimento