Pago al Grande Fratello Vip 2020: Serena Enardu al televoto, l’ingresso nella Casa e la clip di presentazione | video Mediaset

Pago è il sesto dei concorrenti di Grande Fratello Vip 2020. Mentre Serena Enardu arriva in studio a sorpresa, il cantante fa il suo ingresso nella Casa dopo aver parlato di sé all’interno di una clip di presentazione.

Nella prima puntata di stasera, mercoledì 8 gennaio, Pago ricorda insieme ad Alfonso Signorini la precedente esperienza tv a Temptation Island Vip, ma non sa che Serena potrebbe entrare a momenti nella Casa.

Chiamato a decidere in tal senso è il pubblico di Canale 5, rispondendo al primo televoto di Gf Vip 4, per cui la domanda rivolta ai telespettatori è: “Vuoi che Serena resti in Casa?“. I video da Mediaset Play.

