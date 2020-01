Pago ha scritto una canzone per Serena Enardu. Nella Casa di Grande Fratello Vip 2020, il cantante sardo si è commosso per il testo e la musica che, in qualche modo, ripercorrono la tormentata storia d’amore con l’ex tronista di Uomini e donne, già in passato al centro del programma tv Temptation Island Vip 2019. Il video da Mediaset Play.

continua a leggere sul sito di riferimento