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Pakistan, bus precipita in burrone per oltre 20 metri: almeno 40 morti
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Pakistan, bus precipita in burrone per oltre 20 metri: almeno 40 morti

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Oltre dieci feriti, nelle immagini la corsa in ospedale a Zhob

Zhob (Pakistan), 3 lug. (askanews) – Almeno 40 persone sono morte dopo che l’autobus sul quale viaggiavano è precipitato in un burrone nel Pakistan occidentale, facendo un volo di oltre 20 metri.Il primo ministro della provincia del Balochistan dove è avvenuto l’incidente ha ordinato un’inchiesta, ha riferito il suo portavoce, e il primo ministro pakistano Shehbaz Sharif in una dichiarazione ha espresso dolore per le vittime.”Un autobus passeggeri in viaggio da Quetta a Peshawar è precipitato in un profondo burrone nella zona montuosa di Dana Sar, 40 persone sono state confermate morte e altre 11 ferite”, ha detto Sanaullah Sherani, a capo del centro di emergenza nel distretto di Zhob vicino al luogo in cui è avvenuto l’incidente.Nelle immagini, i feriti che vengono trasportati d’urgenza in ospedale. Secondo il portavoce del primo ministro del Balochistan l’autobus aveva lasciato la capitale provinciale Quetta in serata e durante il viaggio aveva raccolto passeggeri extra da un altro bus in panne, sovraccaricando il mezzo.Il mezzo è avvenuto vicino al confine con la provincia Nordoccidentale di Khyber Pakhtunkhwa.

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