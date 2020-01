Palanca: “Insigne non è mai andato via! Colpo di mercato? Magari Lewandowski”

Napoli Insigne | Massimo Palanca, ex calciatore che ha vissuto due stagioni indossando la maglia del Napoli, ha commentato la vittoria degli azzurri all’indomani della sfida con la Juventus. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli1926.it:

“La vittoria con la Lazio ha compattato l’ambiente – spiega a tuttomercatoweb – I tifosi si sono ritrovati e la squadra ha giocato da squadra. Queste due vittorie, ripeto, fanno morale, sono un toccasana. Certo, i problemi soprattutto in difesa restano. Il Napoli adesso deve rincorrere, ciò significa non fare più passi falsi. Insigne è tornato? Non era mai andato via. Doveva riprendersi a livello mentale. Le occasioni le ha sempre avute, era necessario solo che si sbloccasse insieme alla squadra. Se resterà al Napoli? Dipende anche dai programmi societari, comunque vedo che gli acquisti di Demme e Lobotka sono stati fatti anche in prospettiva futura. Ora va ricompattata tutta la situazione anche tra giocatori e società, chiarendo la questione delle multe che può ancora essere un motivo di disturbo”.

Palanca dice la sua: da Insigne a Milik e Politano

“Milik non mi dispiace, poi se si trova un’altra soluzione alla Mertens ben venga. Oppure serve fare uno sforzo e prendere uno che faccia gol. Chi? Magari Lewandowski… Politano può essere utile, ha un bel mancino”.

