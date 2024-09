Palazzina crollata a Napoli, sono morti 2 bambini

Ancora dispersi Milano, 22 set. (askanews) – Sono due i bambini morti nel crollo della palazzina a Saviano, nel Napoletano. I vigili del fuoco hanno fatto sapere di avere estratto senza vita anche il corpo di un maschietto, dopo quello della sorella di 4 anni.

“I vigili del fuoco – hanno fatto sapere i soccorritori – hanno recuperato il padre e un neonato in vita, affidandoli alle cure dei sanitari sul posto, mentre nulla hanno potuto fare per gli due bambini, un maschietto e una femminuccia, i cui corpi sono stati recuperati purtroppo senza vita. Sono in corso al momento le ricerche della mamma e dell’altra donna, che risultano ancora disperse sotto le macerie”.

I vigili del fuoco stanno operando con squadre usar – urban search and rescue, addestrate per la ricerca di dispersi sotto le macerie, e con squadre di cinofili.

AGGIORNAMENTO ore 17: da quanto si è appreso sarebbe stato recuperato il corpo senza vita della madre, mentre quello della nonna risulta ancora disperso sotto le macerie.