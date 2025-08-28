Palazzo Chigi: l’Italia non parteciperà a un’eventuale forza in Ucraina

Roma, 28 ago. (askanews) – Nel vertice di questa mattina a Palazzo Chigi è stato “ribadito come non sia prevista alcuna partecipazione italiana a un’eventuale forza multinazionale da impegnare in territorio ucraino, mentre sono al vaglio ipotesi di monitoraggio e formazione al di fuori dei confini ucraini solo una volta raggiunta la cessazione delle ostilità”. E’ quanto si legge in un comunicato della Presidenza del Consiglio, dopo la riunione a cui hanno partecipato la premier Giorgia Meloni, i vice Matteo Salvini e Antonio Tajani e il ministro della Difesa Guido Crosetto.