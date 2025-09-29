lunedì, 29 Settembre , 25

Palazzo Chigi promuove il piano-Trump per la pace a Gaza: “Può rappresentare una svolta”

Redazione-web
Di Redazione-web

ROMA – “La proposta presentata oggi dal Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, può rappresentare una svolta in questo processo (di pace), permettendo di giungere ad una cessazione permanente delle ostilità, al rilascio immediato di tutti gli ostaggi e ad un accesso umanitario pieno e sicuro per la popolazione civile”. Così una nota di palazzo Chigi commenta e promuove il piano presentato oggi dalla Casa Bianca e dal presidente Donald Trump per la pace a Gaza.

“L’ITALIA ACCOGLIE CON FAVORE IL PIANO E FARÀ LA SUA PARTE”

“Il Piano, che l’Italia accoglie con favore, presenta un ambizioso progetto di stabilizzazione, ricostruzione e sviluppo della Striscia di Gaza, con il pieno coinvolgimento dei partner regionali”. Così prosegue la nota di palazzo Chigi. In questo quadro, prosegue la nota, “l’Italia è pronta a fare la sua parte, in stretto coordinamento con gli Stati Uniti, i partner europei e della Regione, e ringrazia il Presidente Trump per il lavoro di mediazione e i suoi sforzi per portare la pace in Medio Oriente”.

“Da tempo- ricorda Palazzo Chigi- il Governo italiano è impegnato a sostenere tutti gli sforzi per porre fine alla guerra a Gaza e ottenere il rilascio degli ostaggi. La fine delle ostilità è fondamentale anche per poter affrontare la terribile crisi umanitaria che colpisce la popolazione civile della Striscia e che rappresenta una tragedia assolutamente ingiustificabile e inaccettabile”.

“UNA PACE GIUSTA E DURATURA È POSSIBILE”

“L’Italia esorta quindi tutte le parti a cogliere questa opportunità e ad accettare il Piano. Hamas, in particolare, che ha avviato questa guerra con il barbaro attacco terroristico del 7 ottobre 2023, ha ora la possibilità di porvi fine rilasciando gli ostaggi, accettando di non avere alcun ruolo nel futuro di Gaza e disarmando completamente”. Così in una nota di palazzo Chigi.L’Italia sosterrà gli sforzi di Washington per la ripresa di un dialogo tra Israele e i palestinesi per concordare un orizzonte politico verso una pacifica e prospera coesistenza”. Così infine la nota di palazzoChigi.
