Palazzo Chigi torna sulla polemica con l’opposizione, nega che il 21 marzo scorso il premier Giuseppe Conte abbia chiesto alle tv una conferenza stampa a reti unificate e sostiene che il presidente del Consiglio ha smentito fake news sul Mes potenzialmente danno per il Paese.

“Non c’è stata alcuna conferenza stampa a reti unificate. Palazzo Chigi non ha mai chiesto che la conferenza stampa venisse trasmessa a reti unificate; e infatti è stata trasmessa solo da alcuni canali tv e solo per una parte e non interamente”, si legge in una nota dell’ufficio stampa di palazzo Chigi.

“Tutti gli interventi del presidente del Consiglio si sono sempre svolti secondo le consuete modalità e,

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Palazzo Chigi riapre la polemica con l’opposizione su reti unificate e Mes proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento