palazzo-chigi-sul-vertice-meloni-vance:-“sforzi-per-una-pace-giusta-in-ucraina”

ROMA – Il presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni, ha ricevuto oggi a Palazzo Chigi il Vice Presidente degli Stati Uniti d’America J.D. Vance. L’incontro è proseguito con un pranzo di lavoro cui hanno preso parte i Vice Presidenti del Consiglio Antonio Tajani e Matteo Salvini. Lo scrive Palazzo Chigi in una nota.

“DETERMINATI A RAFFORZARE LA COOPERAZIONE SU SICUREZZA, CRESCITA E INNOVAZIONE”

Il colloquio, prosegue il comunicato, “ha consentito di sottolineare le eccellenti relazioni che legano, anche a livello culturale, Italia e Stati Uniti e, allo stesso tempo, la comune determinazione a rafforzare la cooperazione nei settori della sicurezza, della crescita economica e dello sviluppo tecnologico, così come tracciato nella dichiarazione congiunta adottata in occasione del recente incontro a Washington del presidente Meloni con il Presidente degli Stati Uniti Donald J. Trump”.”Il colloquio ha offerto l’occasione per approfondire i temi commerciali e i principali dossier dell’attualità politica internazionale, a partire dagli sforzi per una pace giusta e duratura in Ucraina”, conclude la nota.

LE ANTICIPAZIONI: “SIAMO OTTIMISTI PER ARRIVARE ALLA FINE DELLA GUERRA”

Proprio sui negoziati in corso per porre fine al conflitto russo-ucraino si era soffermato il vice presidente Usa prima di iniziare il bilaterale con la premier Meloni. “Oggi abbiamo un paio di questioni importanti da discutere- aveva anticipato ai cronisti- Vorrei aggiornare il primo ministro su alcuni negoziati tra Russia e Ucraina e anche su alcuni fatti che sono accaduti. Anche nelle ultime 24 ore, pensiamo di avere alcune cose interessanti da riferire. Naturalmente, in privato, non voglio anticipare nulla sui negoziati, ma siamo ottimisti e speriamo di poter portare avanti questo processo e porre fine a questa guerra molto brutale”.

VON DER LEYEN: “TELEFONATA POSITIVA” CON PREMIER MELONI DOPO MISSIONE A WASHINGTON

Intanto da Bruxelles si riferisce che dopo l’incontro tra Giorgia Meloni e Donald Trump di ieri, Ursula von der Leyen ha sentito la premier italiana e che la telefonata “è stata “positiva” e in linea con quanto concordato alla vigilia della missione alla Casa Bianca. Tra i risultati di successo conta decisamente il “sì” di Trump a una visita ufficiale in Italia dove potrebbe incontrare gli altri leader europei.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it